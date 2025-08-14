Das Herz des Hertha-Chefs gehört Blau-Weiß Linz

Brandstifter sind zwischen 10 und 15 Jahre alt
Serie in Wels
Das Herz des Vorstands von FC Hertha Wels gehört nicht nur seiner Frau Nina, sondern auch Blau-Weiß Linz und der österreichischen Nationalmannschaft. Sein Wissen aus der Fan-Szene will Peter Huliak nun auch in der Messestadt einbringen.
Hertha-Wels-Vorstand Peter Huliak ist ein Fußball-Verrückter. „Ich lebe für den Fußball, alles dreht sich darum“, gesteht der Funktionär, der privat bald in Mauthausen wohnt. Mit Gattin Nina, die mindestens eben soviel Herz für den Kick mitbringt, wie er selbst!
