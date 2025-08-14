Detektiv ließ trotz Fußtritten nicht von Dieb ab

Ertappter wollte flüchten

Da wurde der Ertappte rabiat. Er ging mit Fußtritten auf den 61-Jährigen los und wollte flüchten. Doch das ließ der engagierte Detektiv nicht zu. Er fasste den 29-Jährigen und ließ nicht mehr los, bis die Polizei vor Ort war. Diese nahm den auf frischer Tat Ertappte fest. Der Kaufhausdetektiv wurde bei dem Vorfall laut Polizei nicht verletzt.