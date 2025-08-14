Detektiv ließ trotz Fußtritten nicht von Dieb ab

Filmreife Szenen spielten sich Donnerstagnachmittag in einem Geschäft in Innsbruck ab. Ein Kaufhausdetektiv erwischte einen Parfumdieb auf frischer Tat. Dieser ging daraufhin auf den Sicherheitsbeauftragten los. Der zeigte vollen Einsatz und ließ nicht locker.
Der Vorfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr in einem Geschäft in der Innsbrucker Innenstadt. Der Kaufhausdetektiv (61) beobachtete einen 29-Jährigen aus Gambia, wie dieser gerade zwei Parfums zu stehlen versuchte. Der Detektiv stellte den Mann zur Rede und wollte ihn festhalten.
Ertappter wollte flüchten
Da wurde der Ertappte rabiat. Er ging mit Fußtritten auf den 61-Jährigen los und wollte flüchten. Doch das ließ der engagierte Detektiv nicht zu. Er fasste den 29-Jährigen und ließ nicht mehr los, bis die Polizei vor Ort war. Diese nahm den auf frischer Tat Ertappte fest. Der Kaufhausdetektiv wurde bei dem Vorfall laut Polizei nicht verletzt.
