Neuer Hotelchef (24)

Vater starb: „Werde sein Vermächtnis weiterführen“

Steiermark
14.08.2025 21:28
Christian Cyriak Steiner hat mit 24 Jahren jetzt die Zügel im schönen Pichlmayrgut in Pichl bei ...
Christian Cyriak Steiner hat mit 24 Jahren jetzt die Zügel im schönen Pichlmayrgut in Pichl bei Schladming übernommen.(Bild: Pail Sepp)

Es war ein Schock für die ganze Region, als Christian Steiner, der Chef des Pichlmayrguts in Schladming, am eigenen Hof vom Traktor erdrückt wurde. Sein Sohn stellt sich nun der Riesen-Verantwortung, die er quasi über Nacht übertragen bekommen hat.

0 Kommentare

Für jeden beginnt der so oft besprochene „Ernst des Lebens“ zu einem anderen Zeitpunkt. Für Christian Steiner, 24 Jahre alt, begann er am 29. Juni. Als sein Vater, der populäre, weithin bekannte Hotelier, der seit vielen Jahren den Vorzeigebetrieb Pichlmayrgut nahe Schladming in der Steiermark geführt hatte – und das auch noch viele Jahre vorhatte – vollkommen unerwartet am eigenen Bauernhof zu Tode kam.

Porträt von Christa Blümel
Christa Blümel
Steiermark
