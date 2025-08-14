Vorteilswelt
Hitze in Deutschland

Kinder-Zeltlager wegen Dehydrierung abgebrochen

Ausland
14.08.2025 19:35
In Nordrhein-Westfalen musste die Rettung wegen dehydrierter Kinder ausrücken (Symbolbild).
In Nordrhein-Westfalen musste die Rettung wegen dehydrierter Kinder ausrücken (Symbolbild).(Bild: Wirestock)

Mehr als ein Dutzend Kinder hat im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ein Zeltlager abbrechen müssen. Betreuerinnen und Betreuer alarmierten wegen Kreislaufproblemen die Rettung. Diese stellte Dehydrierung fest.

Insgesamt wurden 63 Kinder und Jugendliche untersucht. Bei immer mehr von ihnen wurden Kreislaufprobleme festgestellt. Zumeist reichte der Ratschlag aus, etwas zu trinken. Bei 14 Kindern und Jugendlichen wurde eine derartige Dehydrierung festgestellt, dass sie in einen kühlen und schattigen Raum gebracht und dort mit Flüssigkeit versorgt wurden. Diese Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt.

Ein weiteres Kind kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, da die Vitalwerte „so grenzwertig“ waren. Das Zeltlager fand nahe der niederländischen Grenze im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen statt.

Dehydrierung entsteht, wenn der Körper mehr Flüssigkeit verliert, als er aufnimmt. Bei Hitze ist die Gefahr besonders groß, da der Körper verstärkt schwitzt. Ursachen können aber auch Durchfall, ein massiver Blutverlust oder Verbrennungen sein. Zu möglichen Symptomen zählen Durst, trockene Haut und Schleimhäute, dunkelgelber Urin, Herzrasen und niedriger Blutdruck.

