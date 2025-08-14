Kinder-Zeltlager wegen Dehydrierung abgebrochen

Insgesamt wurden 63 Kinder und Jugendliche untersucht. Bei immer mehr von ihnen wurden Kreislaufprobleme festgestellt. Zumeist reichte der Ratschlag aus, etwas zu trinken. Bei 14 Kindern und Jugendlichen wurde eine derartige Dehydrierung festgestellt, dass sie in einen kühlen und schattigen Raum gebracht und dort mit Flüssigkeit versorgt wurden. Diese Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt.