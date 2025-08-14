Bitcoin auf Rekordhoch von über 124.000 Dollar

Der Bitcoin ist am Donnerstag in Asien auf ein Rekordhoch von 124.002,49 Dollar (105.885,48 Euro) gestiegen. Als Gründe für die Rally gelten die Erwartung einer lockereren Geldpolitik der US-Notenbank Fed, anhaltende Käufe institutioneller Anleger sowie eine industriefreundliche Regulierung unter US-Präsident Donald Trump.