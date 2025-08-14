Vorteilswelt
Kryptowährung

Bitcoin auf Rekordhoch von über 124.000 Dollar

Web
14.08.2025 07:48
Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin fast 32 Prozent zugelegt.
Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin fast 32 Prozent zugelegt.(Bild: AFP/OZAN KOSE)

Der Bitcoin ist am Donnerstag in Asien auf ein Rekordhoch von 124.002,49 Dollar (105.885,48 Euro) gestiegen. Als Gründe für die Rally gelten die Erwartung einer lockereren Geldpolitik der US-Notenbank Fed, anhaltende Käufe institutioneller Anleger sowie eine industriefreundliche Regulierung unter US-Präsident Donald Trump.

„Technisch gesehen könnte ein nachhaltiger Ausbruch über 125.000 Dollar den Bitcoin auf 150.000 Dollar treiben“, schrieb IG-Marktanalyst Tony Sycamore. Im Sog des Höhenflugs erreichte auch die zweitgrößte Kryptowährung Ether mit 4780,04 Dollar den höchsten Stand seit Ende 2021.

Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin fast 32 Prozent zugelegt. Trump, der sich selbst als „Krypto-Präsident“ bezeichnet, hatte nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus eine für die Branche vorteilhafte Regulierung durchgesetzt.

