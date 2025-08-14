Gasexplosion in Lokalküche und ein kleines Wunder

Verwüstet ist die Küche eines Lokals am oststeirischen Stubenbergsee: Hier kam es Donnerstagnachmittag zu einer Gasexplosion. Vier Menschen waren zu diesem Zeitpunkt im Raum – alle blieben unverletzt.
Gegen 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr Stubenberg alarmiert: Zuvor kam es zu einer Gasexplosion in der Küche des Lokals am beliebten Badesee. „Obwohl sich zum Zeitpunkt der Explosion vier Personen in der Küche befanden, wurde glücklicherweise keine von ihnen verletzt“, heißt es von der Feuerwehr, die mit zwölf Personen anrückte. Der Schaden dürfte allerdings beträchtlich sein.
Die Einsatzkräfte belüfteten den Raum mit einem Druckbelüfter und stellten eine Brandwache. Es waren keine Löscharbeiten erforderlich. Zur weiteren Absicherung wurden die Freiwillige Feuerwehr Hartberg mit einem Gasmessgerät sowie eine Fachfirma zur Hilfe geholt.
