Gasexplosion in Lokalküche und ein kleines Wunder

Gegen 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr Stubenberg alarmiert: Zuvor kam es zu einer Gasexplosion in der Küche des Lokals am beliebten Badesee. „Obwohl sich zum Zeitpunkt der Explosion vier Personen in der Küche befanden, wurde glücklicherweise keine von ihnen verletzt“, heißt es von der Feuerwehr, die mit zwölf Personen anrückte. Der Schaden dürfte allerdings beträchtlich sein.