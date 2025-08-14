Wolfsberger AC gegen PAOK Saloniki, LIVE ab 19 Uhr

Kühbauer geht von einem engen Schlagabtausch mit dem Traditionsverein aus Thessaloniki aus, mit einem Sieg wäre eine europäische Ligaphase fix. „Es wird ein heißes Spiel“, betonte der WAC-Coach, der möglicherweise auch auf Neuzugang Adama Dramé zurückgreifen kann. Die Spielberechtigung des Innenverteidigers aus der Elfenbeinküste könnte rechtzeitig vor dem Europacup-Showdown einlangen. Die Aufstiegschancen haben sich durch die Nullnummer im Hinspiel „minimal“ verbessert, sagte Kühbauer. „Aber es ist nicht so, dass wir durch das Ergebnis jetzt der Favorit sind. Wir dürfen nicht den Fehler machen und glauben, durch das erste gute Spiel sind wir durch.“