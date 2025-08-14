Gabaliers Palatschinken und seine „dritte Oma“

„Sie ist wie eine dritte Oma für mich“

Familiär ist auch Gabaliers anderer Kraftort in Kitzbühel: Rosi Schipflingers Sonnbergstuben. „Sie ist wie eine dritte Oma für mich.“ Ob die Musik das ist – Rosi greift selber gerne zur Gitarre und singt –, was die beiden verbindet? „Das weiß ich gar nicht, aber sicher das Menschliche. Wir ticken ziemlich ähnlich. Manchmal glaube ich sowieso, aus einer anderen Zeit und zu spät auf die Welt gekommen zu sein. Es ist ein letzter Gruß aus alten Zeiten, den ich so ein bissl bediene.“