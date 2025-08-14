Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Interview

Gabaliers Palatschinken und seine „dritte Oma“

Adabei Österreich
14.08.2025 20:11
(Bild: Andreas Gabalier)

Vor seinen zwei Open-Air-Konzerten im Kitzbüheler Tennisstadion plauderte Andreas Gabalier mit der „Krone“ über seine Kraftorte in der Gamsstadt und bewies – mit etwas Hilfe –, dass er sich auch in der Küche zurechtfindet ...

0 Kommentare

„Pro Ei sind es zwei Löffel Mehl“, behauptet Andreas Gabalier ganz selbstsicher, als er in der Küche des Hotels Schwarzer Adler in Kitzbühel steht und den Teig für Palatschinken anrührt. „Das wird sich zeigen“, schmunzelt Jürgen Kleinhappl. Gabalier und Kleinhappl kennen sich noch aus jungen Jahren aus Graz, weshalb ihm der Sänger sein leibliches Wohl anvertraut, wenn er in Kitz ist.

Kleinhappl hat die kulinarische Leitung der Harisch Hotels inne und verantwortet auch den Schwarzen Adler. „Ein echter Kraftort. Man ist bestens aufgehoben in freundschaftlichem Ambiente“, schwärmt „Onkel Andreas“, der die Palatschinken für Kleinhappls zweijährigen Sohn Amadeus macht.

Bei Jürgen Kleinhappl im Kitzbüheler Hotel Schwarzer Adler fühlt sich Gabalier fast wie Zuhause.
Bei Jürgen Kleinhappl im Kitzbüheler Hotel Schwarzer Adler fühlt sich Gabalier fast wie Zuhause.(Bild: Andreas Gabalier)

„Sie ist wie eine dritte Oma für mich“
Familiär ist auch Gabaliers anderer Kraftort in Kitzbühel: Rosi Schipflingers Sonnbergstuben. „Sie ist wie eine dritte Oma für mich.“ Ob die Musik das ist – Rosi greift selber gerne zur Gitarre und singt –, was die beiden verbindet? „Das weiß ich gar nicht, aber sicher das Menschliche. Wir ticken ziemlich ähnlich. Manchmal glaube ich sowieso, aus einer anderen Zeit und zu spät auf die Welt gekommen zu sein. Es ist ein letzter Gruß aus alten Zeiten, den ich so ein bissl bediene.“

„Ticken ähnlich“: Andreas Gabalier mit Kitz-Kult-Wirtin Rosi Schipflinger.
„Ticken ähnlich“: Andreas Gabalier mit Kitz-Kult-Wirtin Rosi Schipflinger.(Bild: Pail Sepp)

Und das scheint zu funktionieren, denn seit zweieinhalb Monaten ist der Volks-Rock’n’Roller auf Tour und sehr dankbar, „dass die Stadien zum Bersten voll sind“. Apropos zum Bersten voll: Dürfte sich Gabalier einen Ort in der Gamsstadt aussuchen, den er für sich alleine hat, „dann wäre es die Terrasse von der Rosi. Der Blick hinauf auf den Pass Thurn, die Streif, die unten funkelt – ein besonderes Kraftplatzl, wie die Rosi immer sagt.“

Lesen Sie auch:
Am 17. Mai veröffentlichte Andreas Gabalier seine neue Single. 
Neue Single
Andreas Gabalier: Er kann und will es nicht lassen
18.05.2024
Mega-Party in Graz
Gabalier feiert Geburtstag – mit fast 8000 Gästen
18.11.2024

Zurück im ersten Kraftort, dem Schwarzen Adler, ist immer noch die Frage offen, ob die Palatschinken von „Onkel Andreas“ etwas geworden sind? Sagen wir es so: Amadeus hat sie wortlos und zur Gänze verputzt.

Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Erotikmodel und DJane
Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“
Für sie kann der Sommer nicht schöner sein: Julia Klöckner und TV-Moderator Jörg Pilawa sind ein ...
Neues Traumpaar!
TV-Star Jörg Pilawa liebt deutsche CDU-Politikerin
JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Nach sieben Knasten und einem Haftbefehl: Jimi Blue genießt jetzt das steirische Kernöl!
Essen war nicht so ...
Jimi Blue spricht erstmals über Haftbedingungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
134.888 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
114.015 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
112.584 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1723 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1532 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
962 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Mehr Adabei Österreich
„Krone“-Interview
Gabaliers Palatschinken und seine „dritte Oma“
„Kanu des Manitu“-Dreh
Zu alt für Galopp? Versicherung durfte nix wissen
Halbrunder Geburtstag
Peter Weck: Speis, Trank & eine Ehrengabe zum 95er
Tim Mälzer eingekocht
Kitzbühel-Kultkoch eröffnet neues Restaurant
Witwe wird TV-Star
Simone Lugner bekommt eigene Sendung auf ATV
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf