Gabaliers Palatschinken und seine „dritte Oma“

Vor seinen zwei Open-Air-Konzerten im Kitzbüheler Tennisstadion plauderte Andreas Gabalier mit der „Krone“ über seine Kraftorte in der Gamsstadt und bewies – mit etwas Hilfe –, dass er sich auch in der Küche zurechtfindet ...
„Pro Ei sind es zwei Löffel Mehl“, behauptet Andreas Gabalier ganz selbstsicher, als er in der Küche des Hotels Schwarzer Adler in Kitzbühel steht und den Teig für Palatschinken anrührt. „Das wird sich zeigen“, schmunzelt Jürgen Kleinhappl. Gabalier und Kleinhappl kennen sich noch aus jungen Jahren aus Graz, weshalb ihm der Sänger sein leibliches Wohl anvertraut, wenn er in Kitz ist.
Kleinhappl hat die kulinarische Leitung der Harisch Hotels inne und verantwortet auch den Schwarzen Adler. „Ein echter Kraftort. Man ist bestens aufgehoben in freundschaftlichem Ambiente“, schwärmt „Onkel Andreas“, der die Palatschinken für Kleinhappls zweijährigen Sohn Amadeus macht.
„Sie ist wie eine dritte Oma für mich“
Familiär ist auch Gabaliers anderer Kraftort in Kitzbühel: Rosi Schipflingers Sonnbergstuben. „Sie ist wie eine dritte Oma für mich.“ Ob die Musik das ist – Rosi greift selber gerne zur Gitarre und singt –, was die beiden verbindet? „Das weiß ich gar nicht, aber sicher das Menschliche. Wir ticken ziemlich ähnlich. Manchmal glaube ich sowieso, aus einer anderen Zeit und zu spät auf die Welt gekommen zu sein. Es ist ein letzter Gruß aus alten Zeiten, den ich so ein bissl bediene.“
Und das scheint zu funktionieren, denn seit zweieinhalb Monaten ist der Volks-Rock’n’Roller auf Tour und sehr dankbar, „dass die Stadien zum Bersten voll sind“. Apropos zum Bersten voll: Dürfte sich Gabalier einen Ort in der Gamsstadt aussuchen, den er für sich alleine hat, „dann wäre es die Terrasse von der Rosi. Der Blick hinauf auf den Pass Thurn, die Streif, die unten funkelt – ein besonderes Kraftplatzl, wie die Rosi immer sagt.“
Zurück im ersten Kraftort, dem Schwarzen Adler, ist immer noch die Frage offen, ob die Palatschinken von „Onkel Andreas“ etwas geworden sind? Sagen wir es so: Amadeus hat sie wortlos und zur Gänze verputzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.