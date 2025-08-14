Nena begeistert Fans – und auch ein Polit-Pärchen

Ein Pop-Konzert auf einem Gnadenhof für Tiere! Das war auch für die deutsche Kultsängerin Nena ein Novum – und das, obwohl die Musikerin seit mehreren Jahrzehnten im Showgeschäft präsent ist. Die 80er-Ikone machte am Donnerstagabend am Henndorfer Gut Aiderbichl Station und hatte all ihre bekannten Hits wie „99 Luftballons“ und „Nur geträumt“ mit im Gepäck.