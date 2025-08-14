Nena begeistert Fans – und auch ein Polit-Pärchen

Ausverkauftes Haus! Die deutsche 80er-Ikone Nena begeisterte mehr als 3000 Fans am Salzburger Gut Aiderbichl. Nur die tierischen Bewohner bekamen von alledem nichts mit.
Ein Pop-Konzert auf einem Gnadenhof für Tiere! Das war auch für die deutsche Kultsängerin Nena ein Novum – und das, obwohl die Musikerin seit mehreren Jahrzehnten im Showgeschäft präsent ist. Die 80er-Ikone machte am Donnerstagabend am Henndorfer Gut Aiderbichl Station und hatte all ihre bekannten Hits wie „99 Luftballons“ und „Nur geträumt“ mit im Gepäck.
65 Jahre ist die Sängerin mittlerweile alt – davon war bei ihrem Gastspiel in Salzburg nichts zu spüren. Mit beinahe schon jugendlicher Energie wuselte Nena über die Bühne und sang mit überraschend klarer und fester Stimme. Das beeindruckte die 3200 Fans im ausverkauften Areal sichtlich.
Auch Landeshauptfrau Karoline Edtstadler mischte sich unter die Feiermeute und zeigte sich erstmals mit ihrem neuen Lebensgefährten Markus Fauland, einem früheren BZÖ-Politiker.
Tiere grasten während Konzert auf den Weiden
Die eigentlichen Bewohner des Gnadenhofs bekamen von alledem nichts mit. Die umstehenden Stallungen blieben leer. Die Pferde und Rinder waren wie an allen anderen Abenden auf den entfernten Sommer-Weiden. Die Hunde kamen auf den Außenhöfen unter. „Das Tierwohl steht bei uns selbstredend immer an erster Stelle“, sagt Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber.
Dies gilt selbstredend auch für den Freitag. Da steht bereits das nächste Konzert an. Dieses Mal spielt der deutsche Chartstürmer Alvaro Soler am Gnadenhof auf.
Nena-Fans aufgepasst!
Übrigens: Im nächsten Jahr kommt 80er-Ikone Nena erneut für drei Konzerte nach Österreich. Der Vorverkauf für die Auftritte beim Lippizanergestüt Piber (19.6.2026), in Ottensheim (20.6.2026) und bei der Skiflug-Schanze Kulm (17.7.2026) startet bereits am Samstag.
