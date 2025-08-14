Eltern ächzen unter den enormen Zusatzausgaben

Kosten von über 2200 Euro pro Jahr

Ein Schuljahr kostet schnell über 2200 Euro pro Kind – und das ohne Nachhilfe. Das rechnet Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie Österreich, vor. Laut Schulkostenstudie entfallen auf Elternbeiträge und Selbstbehalte 177 Euro, auf fachspezifisches Material 218 Euro, auf Nachmittagsbetreuung im Schnitt 1790 Euro. Verpflegung schlägt sich mit 447 Euro zu Buche. Wer kostenpflichtige Nachmittagskurse bucht, zahlt im Schnitt 653 Euro, bei Sonderförderbedarf sogar 1119 Euro zusätzlich. Besonders deutlich zeigt sich die Schieflage bei der Lernunterstützung. 25 Prozent der Schüler hätten Nachhilfe gebraucht, bekamen aber keine – in den meisten Fällen aus Kostengründen. Für private Lernhilfe geben Eltern inzwischen rund 750 Euro pro Kind und Jahr aus. „Die Teuerung hat hier kein neues Problem geschaffen, sondern ein altes verschärft“, sagt Schenk.