Messner: „Niemand steigt auf Berge, um zu sterben“

„Egoistisch gegenüber Gesellschaft“

Vor dem Unfall hatte Dahlmeier festgehalten, dass sie in einem solchen Fall nicht geborgen werden wolle, um niemanden zu gefährden. Messner hält das für nachvollziehbar. Dass der Leichnam am Berg bleibe, sei für Angehörige aber schwer zu ertragen. In erster Linie sollten die Eltern entscheiden können, was damit passiere, sagte der 80-Jährige. Die Vorstellung, dass der Leichnam liegen bleibe, sei für ihn selbst unangenehm.