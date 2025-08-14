Wiener N26-Gründern droht angeblich Ablösung

Die beiden Gründer und Co-Chefs Stalf und Tayenthal sprechen laut Insidern, auf die sich das „Handelsblatt“ beruft, aktuell mit dem Aufsichtsrat und Investoren über einen möglichen Rückzug. Die Kritik an beiden soll vor allem aufgrund einer jüngsten Mängelliste der deutschen Finanzaufsicht BaFin zugenommen haben. Aus Sicht der BaFin sei N26 nicht in der Lage, weiteres Kundenwachstum angemessen zu managen. Zudem habe N26 zum wiederholten Mal die Vorgaben zur Reduktion von Betrugsfällen nicht eingehalten.