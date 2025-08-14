Nach Tod von Bürgermeister: „Gidi ist unersetzbar“
Drama bei Wanderung
Ägidius Exenberger, Ortschef von Spital am Pyhrn (OÖ), stürzte vor den Augen seiner Lebensgefährtin auf einem Klettersteig in Kärnten in die Tiefe und starb. Die gesamte Region steht seither unter Schock, trauert um den beliebten 67-Jährigen, der seit 22 Jahren Bürgermeister war. Die „Krone“ hat sich unter den geschockten Bürgern umgehört.
Wer sich am Donnerstag in Spital am Pyhrn umsah und den Menschen auf der Straße zuhörte, nahm Trauer, Schock und tiefe Fassungslosigkeit wahr. Der Tod von Bürgermeister Ägidius Exenberger lässt in der 2300-Einwohner-Gemeinde niemanden kalt.
