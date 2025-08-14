Nach Tod von Bürgermeister: „Gidi ist unersetzbar“

Ägidius Exenberger, Ortschef von Spital am Pyhrn (OÖ), stürzte vor den Augen seiner Lebensgefährtin auf einem Klettersteig in Kärnten in die Tiefe und starb. Die gesamte Region steht seither unter Schock, trauert um den beliebten 67-Jährigen, der seit 22 Jahren Bürgermeister war. Die „Krone“ hat sich unter den geschockten Bürgern umgehört.