„Hier in England – das ist Fußball pur“

„Krone“: Herr Struber, haben Sie Höhenangst?

Gerhard Struber: Ja! Ich wurde zuletzt im Rahmen der Balloon Fiesta in Bristol eingeladen, in einen Heißluftballon einzusteigen. Das geht gar nicht. Man wird mich auch nie in einer Achterbahn erleben. Früher hatte ich auch massive Flugangst. Ich weiß noch, als ich 17 war und Otto Baric zu mir gesagt hat, ich soll mit ins Trainingslager in den USA fliegen. Einerseits bin ich vor Freude in die Luft gesprungen. Andererseits habe ich sofort darauf realisiert, dass ich in ein Flugzeug einsteigen muss. Mittlerweile ist das kein Thema mehr. Ich denke mir nichts mehr, wenn ich mit dem Flieger unterwegs bin.