So viele Syrer sind in ihre Heimat zurückgekehrt

Insgesamt 411.649 syrische Flüchtlinge seien wieder heimgekehrt, gab das türkische Innenministerium bekannt. Im Sommer hatte sich die Rückbewegung noch einmal beschleunigt, mit fast 140.000 Rückkehrern seit Mitte Juni.

2,5 Mio. Syrer leben in der Türkei

Rund 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge leben nach offiziellen Angaben immer noch in der Türkei. Im Jahr 2021 waren bis zu 3,7 Millionen in der Türkei gezählt worden. In den vergangenen Wochen war es in Syrien zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen und zu Angriffen auf religiöse Minderheiten gekommen. Dies hatte die Fähigkeit der neuen islamistischen Regierung in Damaskus infrage gestellt, das Land zu befrieden und die Rechte aller Syrer zu schützen.