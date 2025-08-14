Vorteilswelt
Zahlen aus der Türkei

So viele Syrer sind in ihre Heimat zurückgekehrt

Ausland
14.08.2025 19:56
Syrische Flüchtlinge (Symbolbild)
Syrische Flüchtlinge (Symbolbild)(Bild: APA/AFP/Ozan KOSE)

Kein anderes Land hat so viel Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen wie die Türkei. Seit dem Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad im Dezember sind aber wieder viele in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Türkei hat am Donnerstag neue Zahlen veröffentlicht.

Insgesamt 411.649 syrische Flüchtlinge seien wieder heimgekehrt, gab das türkische Innenministerium bekannt. Im Sommer hatte sich die Rückbewegung noch einmal beschleunigt, mit fast 140.000 Rückkehrern seit Mitte Juni.

2,5 Mio. Syrer leben in der Türkei
Rund 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge leben nach offiziellen Angaben immer noch in der Türkei. Im Jahr 2021 waren bis zu 3,7 Millionen in der Türkei gezählt worden. In den vergangenen Wochen war es in Syrien zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen und zu Angriffen auf religiöse Minderheiten gekommen. Dies hatte die Fähigkeit der neuen islamistischen Regierung in Damaskus infrage gestellt, das Land zu befrieden und die Rechte aller Syrer zu schützen.

Wirbel um Abschiebestopp eines Syrers in Österreich
In Österreich herrscht unterdessen Wirbel um einen weiteren Fall einer gestoppten Abschiebung seitens des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). Es handle sich bei der Maßnahme – wie bereits in einem Fall zuvor – um eine sogenannte „Interims Measure“. Dies sei „keine Überraschung“ und „absolut nichts Ungewöhnliches“, reagierte das Innenministerium gelassen. 

Vielmehr entspreche das Vorgehen dem üblichen Ablauf, betonte das Innenministerium weiter: „Es werden weiterhin alle Vorbereitungen für die Durchführung dieser und weiterer Abschiebungen nach Syrien getroffen.“

