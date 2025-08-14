Russland schränkt Anrufe über Messenger ein

Russland schränkt Anrufe über die Messengerdienste Telegram und WhatsApp ein. Das Ministerium für digitale Entwicklung warf den ausländischen Plattformen am Mittwoch vor, bei Betrugs- und Terrorismusfällen keine Informationen mit den Strafverfolgungsbehörden zu teilen. Zudem hätten sie Aufforderungen ignoriert, Maßnahmen gegen derartigen Missbrauch einzuleiten.