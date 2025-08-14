Boot und Partner vor Los Angeles getauscht

Die Salzburger Keanu Prettner und Jakob Flachberger (UYC Wolfgangsee) waren Teil des österreichischen Segel-Nationalteams, das zuletzt für einen Monat erstmals im Olympiarevier 2028 vor Los Angeles (USA) trainiert hat. Ziel war, ein möglichst tiefes Verständnis für Wetter- und Strömungsbedingungen zu entwickeln. „Wir waren so viel wie möglich am Wasser, um Wellen, Wind und Wolken genau zu beobachten. Aus all diesen Daten wollen wir uns für 2028 entscheidende Vorteile verschaffen“, erklärte Steuermann Prettner nach der Heimkehr. Wobei das Gebiet, wo genau die Olympia-Konkurrenz stattfindet, erst kurz vor den Spielen kommuniziert wird.