Ludwig: „Man sollte sehr schnell Lösungen finden“

„Krone“: Wir haben Ihnen unsere Personalausweise mitgenommen. Nicht, dass Sie am Ende noch auf Fake-Doppelgänger hereinfallen. Das wäre Ihnen doch peinlich, oder?

Michael Ludwig: Das ist der Grund, warum ich persönliche Gespräche lieber habe als andere Formen der Kommunikation. Es ist wichtig, dass sich Politik, Verwaltung, aber auch Medien mit dem Phänomen Deepfake auseinandersetzen. Es ist ein Phänomen, das nicht nur in Wien, sondern in anderen europäischen Hauptstädten spürbar war. Davor hat es auch schon in der internationalen Politik von den USA bis Großbritannien und in arabischen Ländern eine Rolle gespielt.