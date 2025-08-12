Installateur im Krankenstand auf Heimaturlaub

Die österreichische Gesundheitskasse rechnet in diesem Jahr mit einem Defizit von über 900 Millionen Euro. Alleine der Verwaltungsaufwand in der ÖGK ist in vier Jahren doppelt so schnell gewachsen wie bei anderen Kassen. Ein Grund dafür ist wohl auch das jährliche zweitägige Seminar für 250 Führungskräfte in einem Salzburger Luxushotel – wir berichteten. Im Juli sprach die ÖGK von Unterfinanzierung: Es brauche mehr Geld, durch höhere Beiträge oder Steuermittel. Umso unverständlicher ist der Fall eines Wiener Installateurbetriebs: