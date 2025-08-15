Vorteilswelt
Toyota Land Cruiser: Defender auf Japanisch?

Motor
15.08.2025 08:00
(Bild: Stephan Schätzl)

Nach 15 Jahren Bauzeit des Vorgängers hat Toyota den neuen Land Cruiser gestartet. Er bleibt ein echter Offroader mit Leiterrahmen, Starrachse, Sperren und Untersetzung, auch wenn seine Optik gewaltig an Style gewonnen hat. Und doch fehlt etwas.

Der Podcast direkt aus dem Cockpit, jeden zweiten Mittwoch im Monat neu.

Holen Sie sich gratis Ihr „Schätzl am Steuer“-Podcast-Abo überall da, wo es Podcasts gibt, und versäumen Sie keine Episode mehr! 

 

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
