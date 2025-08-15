Austria: Was bleibt, ist das finanzielle Minus

Fischers vermisste Tugenden

Das Aus im Europacup reihte sich an die zuletzt schwache Vorstellung in der Liga, im ÖFB-Cup war die Austria bereits in der ersten Runde in Voitsberg gescheitert. „Unzufriedenstellend, alles andere wäre eine Lüge“, meinte Kapitän Manfred Fischer. Der Mittelfeldmann sah immerhin eine Steigerung im Vergleich zum 0:2 gegen den WAC. Wie nach der Partie gegen die Kärntner sprach Fischer über verlorene Tugenden: „Fußball ist ein Fehlersport und entscheidend ist, wie hungrig und gierig du bist, den Fehler vom Mitspieler auszubügeln. Das ist der größte Unterschied zum vergangenen Jahr. Da hatten wir einen Ballverlust im Mittelfeld und dann waren wir schon wieder da. Da müssen wir wieder hinkommen und dann werden wir auch wieder bessere Zeiten erleben.“