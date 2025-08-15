Am Gletscher wird Klettern rasch lebensgefährlich

Schon vor Jahren hat sich ein Hype rund um Klettersteige entwickelt. Und aktuell ist kein Ende in Sicht, die Massen zieht es weiterhin in die Berge, um diese aus einer völlig anderen, unglaublich faszinierenden Perspektive, hautnah am Fels, kennenzulernen. Ins Gestein geschlagene Steighilfen wie Stahlseile, Eisenstifte, Leitern und Trittbügeln machen dieses Erlebnis möglich.