Anrainer droht bei Hundebadeplatz mit Anzeigen

„Kurzfristig habe ich an ein Wunder geglaubt, aber es ist zu schön, um wahr zu sein“, schreibt eine auswärtige Tierfreundin und nimmt damit Bezug auf den neu geschaffenen Hundebadeplatz in Weyregg am Attersee in Oberösterreich. Dieser wurde Anfang August eröffnet und sorgt seither immer wieder für Diskussionen – vor allem, wenn es um das Parken geht, wie auch die Hundebesitzerin erfahren musste.