260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness

Gesamt also knapp 260.000 Euro. Damit kostete also jeder der 250 Kassenchefs auf Wellness-Ausflug dem Steuerzahler mit unseren Pflichtbeiträgen durchschnittlich mehr als 1000 Euro! Und warum konnte das Seminar in Zeiten wie diesen nicht online stattfinden? Die Auskunft aus dem Ministerium: Es sei strategisch sinnvoller, dass einmal im Jahr alle Führungskräfte persönlich zusammentreffen.