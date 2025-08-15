Nach Rekordjagd: Tourist, go home?

Klimawandel? Umweltsünden? „Tourist go home“ steht auf dem Transparent, mit dem sich Einheimische in Barcelona gegen die Besucherflut (zehnmal so viel wie es Einwohner gibt) wehren. Genauso in Venedig, wo Extra-Steuern für die vielen Gäste verordnet wurden, und selbst unser Hallstatt hat so seine Probleme mit den ausländischen Besuchergruppen.