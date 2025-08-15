„Das Wasser für den Whirlpool zahlen wir alle“

Hausverwalter: „Kein Nachteil für Bewohner“

37 Wohnungen gibt es in der Anlage in Salzburg-Parsch. Der Großteil davon steht im Eigentum der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft „die salzburg“. Sie kümmert sich auch um die Hausverwaltung. Seit Anfang des Jahres wohnt in einer Wohnung ein Mitarbeiter der Genossenschaft. Genau der sorgte bei langjährigen Mietern mehrfach für Ärger. „Dass sein privater Pkw den Gästeparkplatz verstellt, das ist lästig“, sagt eine Bewohnerin. „Am meisten aber ärgert uns, dass wir alle für das Wasser seines Whirlpools zahlen.“