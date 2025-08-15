Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ bei Schultag

Polizei-Welpe „Thanos“ startet jetzt voll durch

Wien
15.08.2025 08:00
Kommandant Gabriel Berkes sowie Ulrike K., Diensthundeführerin und selbst ernannte Mama von ...
Kommandant Gabriel Berkes sowie Ulrike K., Diensthundeführerin und selbst ernannte Mama von „Thanos“, sind mächtig stolz auf den Welpen.(Bild: Eva Manhart)

Der Welpe „Thanos“ drückt ab sofort die Schulbank bei der Wiener Polizei. Die „Krone“ war an seinem „ersten Schultag“ mit dabei.

0 Kommentare

Sein Name ist Programm. So süß und kuschelig der zwölf Wochen alte belgische Schäferhund auch aussieht. Der Schein trügt. Er heißt „Thanos“, benannt nach dem Bösewicht aus den Marvel-Superheldenfilmen – die Comicfigur „Thanos“ will die Herrschaft über die Welt an sich reißen. Der putzige Welpe wird sie ein Stück besser machen. Und das lernt er ab sofort von seiner „Partnerin“ Ulrike K., Diensthundeführerin bei der Polizeidiensthundeeinheit Wien (PDHE).

Noch weiß „Thanos“ nicht, was in den kommenden zwei Jahren auf ihn zukommt. Er ist einer der „Auserwählten“, der nicht nur als Stöber- und Schutzhund ausgebildet wird, sondern auch als Personenspürhund. Er wird damit in große Fußstapfen treten. Denn sein „Halbbruder“ Loris geht mit elf, sprich in drei Jahren, als erster Wiener Personenspürhund in Pension.

„Thanos“ ist sehr willensstark.
„Thanos“ ist sehr willensstark.(Bild: Eva Manhart)
Er wurde daher besser nicht in die Redaktion mitgenommen.
Er wurde daher besser nicht in die Redaktion mitgenommen.(Bild: Eva Manhart)

Er verfolgte jede noch so kleine Spur, wenn menschliche Ermittler nicht mehr weiterwussten: Die Spur zu Einbrechern, Räubern konnte er „erschnüffeln“ – sogar zu Mördern. Auch Abgängige stöberte er auf.

„Kein Kuschelhund“
Eine der wichtigsten Anforderung an „Thanos“: Er muss sozial verträglich sein. Und das ist er, der Pressetermin mit der „Krone“ lässt ihn kalt (er verschläft ihn am kühlen Boden im Sozialraum der Polizeiinspektion im 21. Bezirk). Seinen Spiel- und Beutetrieb erweckt erst die Schultüte voller Leckerlis, die er auf der Wiese am 10-Hektar-Ausbildungsareal vor die Nase gelegt bekommt. „Ein Diensthund ist kein Kuschelhund“, sagt Gabriel Berkes, Kommandant der PDHE. „Thanos“ mit in die Redaktion zu nehmen, war somit keine Option mehr. Ulrike K.: „Den wollt’s nicht haben. Er ist sehr orientiert und willensstark.“

Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Sandra Pichler-Ramsauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
20° / 35°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
19° / 35°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
20° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
18° / 35°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
16° / 35°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
140.420 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
114.485 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Wien
Installateur im Krankenstand auf Heimaturlaub
110.266 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Krankenstand darf der Installateur offiziell in seine Heimat Mazedonien reisen.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1725 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1538 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
967 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Mehr Wien
„Krone“ bei Schultag
Polizei-Welpe „Thanos“ startet jetzt voll durch
Fühlt sich bestätigt
Peter Stöger: „Dann bin ich nicht falsch gelegen“
Spieler vor Verkauf
Austria: Was bleibt, ist das finanzielle Minus
Neuer AMS-Bericht
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
Krone Plus Logo
„Krone“-Bädertest
„Hier gibt es weder Schlägereien noch Streit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf