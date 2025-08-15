Polizei-Welpe „Thanos“ startet jetzt voll durch

„Kein Kuschelhund“

Eine der wichtigsten Anforderung an „Thanos“: Er muss sozial verträglich sein. Und das ist er, der Pressetermin mit der „Krone“ lässt ihn kalt (er verschläft ihn am kühlen Boden im Sozialraum der Polizeiinspektion im 21. Bezirk). Seinen Spiel- und Beutetrieb erweckt erst die Schultüte voller Leckerlis, die er auf der Wiese am 10-Hektar-Ausbildungsareal vor die Nase gelegt bekommt. „Ein Diensthund ist kein Kuschelhund“, sagt Gabriel Berkes, Kommandant der PDHE. „Thanos“ mit in die Redaktion zu nehmen, war somit keine Option mehr. Ulrike K.: „Den wollt’s nicht haben. Er ist sehr orientiert und willensstark.“