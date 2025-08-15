Kühbauer: „Da müssen wir einfach besser werden“

Nichts wird es aus der dritten Teilnahme an der Fußball-Europa-League für den WAC. „Die Mannschaft, die in beiden Spielen die besseren Möglichkeiten hatte, steht jetzt mit nichts da. Es ist schade und ärgerlich, aber wir haben es nicht geschafft, den Ball hinter die Linie zu bringen“, sagte Trainer Dietmar Kühbauer nach dem bitteren 0:1-Aus nach Verlängerung in der Europa-League-Qualifikation gegen PAOK Saloniki.
Allzu hart wollte Kühbauer danach mit seinen wacker kämpfenden Spielern nicht ins Gericht gehen. „Sie haben top gespielt“, betonte der Trainer. „Wenn jetzt einer den Schädel hängen lässt oder glaubt, das Leben ist ungerecht, ist er am falschen Dampfer. Die Burschen haben es gut gemacht, keiner kommt auf den Scheiterhaufen.“
Der Aufstieg ins EL-Play-off hätte Österreichs Cupsieger die Teilnahme an einer Europacup-Ligaphase und Startgeld-Einnahmen von zumindest 3,17 Mio. garantiert. Das ist noch immer möglich, allerdings nur in der Conference League. Schon am kommenden Donnerstag muss sich der WAC im Hinspiel zuhause gegen Omonia aus Nikosia gegen das frühe internationale Out stemmen. Ein Selbstläufer wird das auch im niedrigsten UEFA-Klubbewerb nicht. Die zyprische Liga habe sich in jüngster Zeit positiv entwickelt, sagte Kühbauer und erinnerte daran, dass Zyperns Meister Paphos in der Champions-League-Qualifikation Dynamo Kiew eliminiert hat.
Chancenauswertung mangelhaft
Zunächst aber saß der Frust über die Niederlage gegen ein bezwingbares PAOK tief. Der WAC, der zuvor als Außenseiter gegolten hatte, erarbeitete sich gegen den griechischen Meister von 2024 auch im Ausweichquartier Klagenfurt ein Chancenplus. Allein ein Treffer wollte wie im Hinspiel keiner gelingen. Wieder Thierno Ballo und Dejan Zukic vergaben die größten Möglichkeiten.
„In der Chancenauswertung müssen wir einfach besser werden. Da braucht es mehr Genauigkeit und mehr Entschlossenheit“, sagte Kühbauer. In der 115. Minute leitete WAC-Verteidiger Cheick Diabate mit einem Fehlpass den K.o. ein. Beim folgenden „Tausendguldenschuss“ (Kühbauer) von Mady Camara aus der Distanz war für den wenig beschäftigten Nikolas Polster nichts zu halten. Schon am Sonntag geht es für die Lavanttaler mit einem Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz weiter.
