Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus in Europa League

Kühbauer: „Da müssen wir einfach besser werden“

Europa League
15.08.2025 06:50
WAC-Trainer Didi Kühbauer
WAC-Trainer Didi Kühbauer(Bild: GEPA)

Nichts wird es aus der dritten Teilnahme an der Fußball-Europa-League für den WAC. „Die Mannschaft, die in beiden Spielen die besseren Möglichkeiten hatte, steht jetzt mit nichts da. Es ist schade und ärgerlich, aber wir haben es nicht geschafft, den Ball hinter die Linie zu bringen“, sagte Trainer Dietmar Kühbauer nach dem bitteren 0:1-Aus nach Verlängerung in der Europa-League-Qualifikation gegen PAOK Saloniki.

0 Kommentare

Allzu hart wollte Kühbauer danach mit seinen wacker kämpfenden Spielern nicht ins Gericht gehen. „Sie haben top gespielt“, betonte der Trainer. „Wenn jetzt einer den Schädel hängen lässt oder glaubt, das Leben ist ungerecht, ist er am falschen Dampfer. Die Burschen haben es gut gemacht, keiner kommt auf den Scheiterhaufen.“

Lesen Sie auch:
Es hat nicht sollen sein für Thierno Ballo und seine Kameraden vom WAC …
EL-Playoff verpasst
Bitter! WAC fliegt nach PAOKs Last-Minute-Tor raus
14.08.2025

Der Aufstieg ins EL-Play-off hätte Österreichs Cupsieger die Teilnahme an einer Europacup-Ligaphase und Startgeld-Einnahmen von zumindest 3,17 Mio. garantiert. Das ist noch immer möglich, allerdings nur in der Conference League. Schon am kommenden Donnerstag muss sich der WAC im Hinspiel zuhause gegen Omonia aus Nikosia gegen das frühe internationale Out stemmen. Ein Selbstläufer wird das auch im niedrigsten UEFA-Klubbewerb nicht. Die zyprische Liga habe sich in jüngster Zeit positiv entwickelt, sagte Kühbauer und erinnerte daran, dass Zyperns Meister Paphos in der Champions-League-Qualifikation Dynamo Kiew eliminiert hat.

Chancenauswertung mangelhaft
Zunächst aber saß der Frust über die Niederlage gegen ein bezwingbares PAOK tief. Der WAC, der zuvor als Außenseiter gegolten hatte, erarbeitete sich gegen den griechischen Meister von 2024 auch im Ausweichquartier Klagenfurt ein Chancenplus. Allein ein Treffer wollte wie im Hinspiel keiner gelingen. Wieder Thierno Ballo und Dejan Zukic vergaben die größten Möglichkeiten.

(Bild: GEPA)

„In der Chancenauswertung müssen wir einfach besser werden. Da braucht es mehr Genauigkeit und mehr Entschlossenheit“, sagte Kühbauer. In der 115. Minute leitete WAC-Verteidiger Cheick Diabate mit einem Fehlpass den K.o. ein. Beim folgenden „Tausendguldenschuss“ (Kühbauer) von Mady Camara aus der Distanz war für den wenig beschäftigten Nikolas Polster nichts zu halten. Schon am Sonntag geht es für die Lavanttaler mit einem Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz weiter.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
139.729 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
114.103 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Wien
Installateur im Krankenstand auf Heimaturlaub
110.264 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Krankenstand darf der Installateur offiziell in seine Heimat Mazedonien reisen.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1725 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1533 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
965 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Mehr Europa League
Aus in Europa League
Kühbauer: „Da müssen wir einfach besser werden“
EL-Playoff verpasst
Bitter! WAC fliegt nach PAOKs Last-Minute-Tor raus
Österreicher gefordert
So sehen unsere vier Europacup-Starter live im TV
Europa-League-Quali
Diese Gegner drohen dem WAC in der nächsten Runde!
Europa League
WAC trifft in Quali auf Verein aus Griechenland

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf