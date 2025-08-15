Kühbauer: „Da müssen wir einfach besser werden“

Der Aufstieg ins EL-Play-off hätte Österreichs Cupsieger die Teilnahme an einer Europacup-Ligaphase und Startgeld-Einnahmen von zumindest 3,17 Mio. garantiert. Das ist noch immer möglich, allerdings nur in der Conference League. Schon am kommenden Donnerstag muss sich der WAC im Hinspiel zuhause gegen Omonia aus Nikosia gegen das frühe internationale Out stemmen. Ein Selbstläufer wird das auch im niedrigsten UEFA-Klubbewerb nicht. Die zyprische Liga habe sich in jüngster Zeit positiv entwickelt, sagte Kühbauer und erinnerte daran, dass Zyperns Meister Paphos in der Champions-League-Qualifikation Dynamo Kiew eliminiert hat.