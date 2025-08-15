Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Platz in Madrid

Klubs über Ablöse einig! Rodrygo vor Real-Abschied

Fußball International
15.08.2025 09:04
Rodrygo wird Real Madrid wohl verlassen.
Rodrygo wird Real Madrid wohl verlassen.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dan Mullan)

Rodrygo steht unmittelbar vor seinem Abschied aus Madrid. Wie englische und spanische Medien übereinstimmend berichten, soll Manchester City nun ein Angebot für den Flügelstürmer abgegeben haben. Das 100-Millionen-Euro-Paket entspreche genau den Vorstellungen der „Königlichen“, heißt es ...

0 Kommentare

Bei Real kam Rodrygo vergangene Saison in der Offensive um Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior und Co. immer weniger zum Zug und auch unter Neo-Trainer Xabi Alonso spielt der Brasilianer keine sonderlich große Rolle. In der spanischen Hauptstadt bahnt sich ein Abschied an ...

ManCity-Trainer Pep Guardiola ist ein Fan von Rodrygo.
ManCity-Trainer Pep Guardiola ist ein Fan von Rodrygo.(Bild: AFP/GLYN KIRK)

Interesse aus England
Die besten Karten im Rodrygo-Poker dürfte Manchester City haben, immerhin sollen die „Skyblues“ bereit sein, die geforderte Summe nach Madrid zu überweisen. Auch Arsenal zeigte in den vergangenen Wochen Interesse am 24-Jährigen, nach den Transfers von Noni Maueke, Viktor Gyökeres und Martin Zubimendi ist das Budget in Nord-London jedoch bald ausgeschöpft.

Lesen Sie auch:
David Alaba kam in Minute 62 ins Spiel.
Trotz Flitzer-Alarm
Real Madrid spaziert mit Alaba zu Sieg bei der WSG
12.08.2025

Ähnlich die Situation in Liverpool: Nachdem die „Reds“ im Sommer-Transferfenster bereits 300 Millionen Euro für Florian Wirtz, Hugo Ekitike und Co. ausgegeben haben, wird das Geld wohl kaum für Rodrygo, dessen Marktwert aktuell bei 90 Millionen Euro liegt, reichen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
140.420 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
114.485 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Wien
Installateur im Krankenstand auf Heimaturlaub
110.266 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Krankenstand darf der Installateur offiziell in seine Heimat Mazedonien reisen.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1725 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1538 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
967 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Mehr Fußball International
Kein Platz in Madrid
Klubs über Ablöse einig! Rodrygo vor Real-Abschied
Fühlt sich bestätigt
Peter Stöger: „Dann bin ich nicht falsch gelegen“
Spieler vor Verkauf
Austria: Was bleibt, ist das finanzielle Minus
Aus in Europa League
Kühbauer: „Da müssen wir einfach besser werden“
Premier League
Liverpool gegen Bournemouth – ab 21 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf