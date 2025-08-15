Klubs über Ablöse einig! Rodrygo vor Real-Abschied

Rodrygo steht unmittelbar vor seinem Abschied aus Madrid. Wie englische und spanische Medien übereinstimmend berichten, soll Manchester City nun ein Angebot für den Flügelstürmer abgegeben haben. Das 100-Millionen-Euro-Paket entspreche genau den Vorstellungen der „Königlichen“, heißt es ...
Bei Real kam Rodrygo vergangene Saison in der Offensive um Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior und Co. immer weniger zum Zug und auch unter Neo-Trainer Xabi Alonso spielt der Brasilianer keine sonderlich große Rolle. In der spanischen Hauptstadt bahnt sich ein Abschied an ...
Interesse aus England
Die besten Karten im Rodrygo-Poker dürfte Manchester City haben, immerhin sollen die „Skyblues“ bereit sein, die geforderte Summe nach Madrid zu überweisen. Auch Arsenal zeigte in den vergangenen Wochen Interesse am 24-Jährigen, nach den Transfers von Noni Maueke, Viktor Gyökeres und Martin Zubimendi ist das Budget in Nord-London jedoch bald ausgeschöpft.
Ähnlich die Situation in Liverpool: Nachdem die „Reds“ im Sommer-Transferfenster bereits 300 Millionen Euro für Florian Wirtz, Hugo Ekitike und Co. ausgegeben haben, wird das Geld wohl kaum für Rodrygo, dessen Marktwert aktuell bei 90 Millionen Euro liegt, reichen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.