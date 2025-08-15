Klubs über Ablöse einig! Rodrygo vor Real-Abschied

Interesse aus England

Die besten Karten im Rodrygo-Poker dürfte Manchester City haben, immerhin sollen die „Skyblues“ bereit sein, die geforderte Summe nach Madrid zu überweisen. Auch Arsenal zeigte in den vergangenen Wochen Interesse am 24-Jährigen, nach den Transfers von Noni Maueke, Viktor Gyökeres und Martin Zubimendi ist das Budget in Nord-London jedoch bald ausgeschöpft.