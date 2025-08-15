Max protestiert: „Diese Rennen müssen bleiben“

„Es liegt in der Natur der Sache, dass sich das WM-Programm im Laufe der Jahre verändert. Aber ich finde, gewisse Strecken sollten einen Sonderstatus erhalten. Sie sollten der Tradition wegen einen festen Platz haben im Programm, ich spreche hier von Strecken wie Spa-Francorchamps, Zandvoort, Silverstone, Imola, Suzuka oder Interlagos“, so Verstappen. Zwar könne der Niederländer nachvollziehen, dass die Formel 1 dem Ruf des Geldes folgt, dennoch würde er es begrüßen, wenn die ein oder andere europäische Strecke auch in Zukunft fester Bestandteil der Rennserie bleibt.