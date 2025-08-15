Trump, Putin – und wer es wieder ausbaden muss

„Heute steht wieder Europa auf dem Spiel“, schreibt „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz. Hinzuzufügen wäre: Europa steht auf dem Spiel, aber es ist nicht im Spiel. Die Ukraine hat schon vor dem Spiel verloren. Die europäischen Länder, die EU – wir sitzen nicht einmal auf der Reservebank, wurden irgendwohin auf die hinteren Tribünenränge verbannt. Von dort aus kann Europa applaudieren oder buhen, es wird bloß weder Trump noch Putin oder Xi kratzen.