Kampf gegen Teuerung: Ludwig fordert „Preisgipfel“

Sorge um sozialen Frieden

Am Montag meinte dann auch Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer (ÖVP) gegenüber der „Krone“, man brauche eine europäische Lösung. „In besonderen Zeiten braucht es besondere Maßnahmen.“ Die SPÖ spricht sich ebenfalls für weitere Entlastungsschritte aus: Neben dem Gipfel-Vorschlag des Wiener Bürgermeisters brachte der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil einen Spritpreis-Deckel von 1,50 Euro ins Gespräch. In Ungarn funktioniere das schließlich auch, er sorge sich um den sozialen Frieden in Österreich.