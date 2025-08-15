Peter Stöger: „Dann bin ich nicht falsch gelegen“

„Ein bisschen Lotterie“

„Zum Glück ist einer auf die Stange gegangen, das ist ein bisschen Lotterie“, brachte es Rapid-Torhüter Niklas Hedl im ORF-Interview auf den Punkt. „Mir wär es lieber gewesen nach 90 Minuten, aber nach der ersten Spielhälfte haben, glaube ich, nicht mehr viele damit gerechnet, von dem her können wir stolz sein.“ Trainer Peter Stöger erinnerte an seine Worte vor dem Spiel: „Wenn ich sage, es wird ein echter Fight, dann bin ich nicht falsch gelegen.“