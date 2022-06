Ludwig zu Deepfake-Anruf: „Es gab keine Indizien“

„Es gab keine Indizien dafür, dass das Gespräch nicht mit einer realen Person geführt wurde u. es zu hinterfragen“ - so wurde am Samstagnachmittag seitens der Stadt Wien erklärt, wie es dazu gekommen war, dass Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch völlig unbemerkt einen sogenannten Deepfake-Anruf mit dem vermeintlichen Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, geführt hatte. Vor dem Wiener Stadtchef waren auch schon andere Amtskollegen in Europa auf ähnliche Weise getäuscht worden.