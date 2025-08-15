Warum bald jeder Arztbesuch teuer werden könnte

Reformen lange Zeit verschlafen

Der 65-Jährige, der selbst eine Kassenpraxis betreibt, hat seinen Pensionsantritt aufgeschoben: „Ich mache meinen Job seit rund 40 Jahren und erlebe hautnah mit, dass immer mehr Kollegen als Wahl- und Privatärzte tätig sind. Das Problem ist, dass lange Zeit verschlafen wurde, das Gesundheitssystem zeitgemäß anzupassen“, sagt der erfahrene Mediziner. Politiker würden noch immer glauben, es reiche, den Arztberuf „lukrativer zu machen“. Das sei aber „unnötig und sogar falsch“, so Jochmann.