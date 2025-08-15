So teuer ist die MotoGP für die Fans in Spielberg!

„Handel wird hier immer an den Pranger gestellt“
Tiroler WK-Obmann:
Das PS-Spektakel der MotoGP am steirischen Red Bull Ring droht heuer ein Negativrekord bei den Fans. Die „Krone“ schaute sich um und machte den großen Preis-Check: Was kosten die Tickets, Schlafmöglichkeiten am Campingplatz, das Bier oder das Merchandise? Außerdem: Klicken Sie sich durch die besten Bilder vom Donnerstag – mitsamt dem MopedGP.
Vor neun Jahren knackte Spielberg einen neuen Fan-Rekord, pilgerten über 215.000 Menschen an den Ring. Eine Zahl, die heuer in weiter Ferne liegt – über das Wochenende werden diesmal hinter vorgehaltener Hand 120.000 befürchtet. Es wäre – Ausnahme Corona – ein Negativrekord. Das Hauptargument vieler Fans? Die steigenden Kosten.
