So teuer ist die MotoGP für die Fans in Spielberg!

Das PS-Spektakel der MotoGP am steirischen Red Bull Ring droht heuer ein Negativrekord bei den Fans. Die „Krone“ schaute sich um und machte den großen Preis-Check: Was kosten die Tickets, Schlafmöglichkeiten am Campingplatz, das Bier oder das Merchandise? Außerdem: Klicken Sie sich durch die besten Bilder vom Donnerstag – mitsamt dem MopedGP.