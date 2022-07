Energie: Der Streit um den Preisdeckel

Für manche Politiker ist das ganz einfach: Wenn die Energiepreise hochschnellen, dann hilft eines: einen Preisdeckel drauf, und weg ist das Problem. Das ist natürlich ein nobelpreisverdächtig einfacher Zugang zu einer Lösung. Das ist so, als würde man, weil die Zeit so schnell geht, einfach den Zeiger der Uhr anhalten! Bei den Preisen heißt das: verbieten, dass noch alles teurer wird, vom Sprit übers Essen bis hin zu den Mieten. So ein „Preisdeckel“ ist sensationell praktisch. Die Politik müsste sich nur trauen, hört man viele sagen. Müsste sie wirklich?