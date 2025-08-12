Menschenkette sucht bei Jesolo nach vermisstem Bub

Eltern verbrachten während Suche Nacht am Strand

Um 2.50 Uhr am Dienstagmorgen wich die Hoffnung schließlich tiefer Trauer, als der leblose Körper des Buben in etwa fünf Metern Tiefe von Tauchern entdeckt wurde. Er wurde mittels Sonar aufgespürt. Er wurde etwa 100 Meter von der Stelle entfernt gefunden, wo er zuletzt gesehen wurde. Die Eltern des jungen Unglücksopfers hatten die ganze Nacht am Strand verbracht, Angehörige standen ihnen zur Seite, wie das „Jesolo Magazin“ berichtete.