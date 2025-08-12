Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama um Sechsjährigen

Menschenkette sucht bei Jesolo nach vermisstem Bub

Ausland
12.08.2025 11:56
(Bild: Vigili del fuoco)

Am Montag ist nahe des bei Österreichern sehr beliebten Urlaubsortes Jesolo in Italien ein Bub am Strand verschwunden. Urlauber halfen bei der dramatischen Suche, indem sie eine Menschenkette bildeten und den Küstenabschnitt nach dem jungen Abgängigen absuchten. Am Dienstagmorgen gab es jedoch traurige Gewissheit um das Schicksal des Buben.

0 Kommentare

Der sonst so idyllische Strand von Cavallino Treporti, nur wenige Kilometer von Jesolo entfernt, hat sich am Montagnachmittag zum Schauplatz einer Tragödie entwickelt. In der Nähe des Strandes des Campingplatzes Vela Blu war plötzlich ein Bub verschwunden. Die Mutter alarmierte gegen 16 Uhr die Rettungskräfte: Sie hatte ihren Carlo für einige Augenblicke aus den Augen verloren, als sie sich wieder umdrehte, war er verschwunden.

Dutzende Menschen beteiligten sich an der Suche nach dem vermissten Buben.
Dutzende Menschen beteiligten sich an der Suche nach dem vermissten Buben.(Bild: Vigili del fuoco)

Großes Aufgebot an Einsatzkräften
Sowohl an Land als auch am Wasser nahmen Einsatzkräfte daraufhin die Suche nach dem Sechsjährigen auf. Hubschrauber, Taucher, Drohnen, Helfer auf Jetskis und sogar Beamte der Guardia di Finanze waren beteiligt. Touristen versuchten ebenfalls, den Buben zu finden: Wie auf Aufnahmen der Feuerwehr zu sehen ist, bildeten sie eine Kette, um den Bereich am Strand nach Carlo systematisch abzusuchen. 

Doch der Einsatz am Nachmittag, der auch noch in der Nacht fortgesetzt wurde, war leider vergeblich. Die Bürgermeisterin von Cavallino Treporti, Roberta Nesto, zeigt sich besorgt: „Stunden der Angst und Sorge für die gesamte Gemeinde“, erklärte Roberta Nesto in sozialen Medien. „Wir beobachten die laufende Suche auf See aufmerksam. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken“, erklärte Nesto, „sind in dieser schweren Zeit bei der Familie.“

Lesen Sie auch:
Der Pensionist dürfte wohl beim Baden das Bewusstsein verloren haben. 
Heli im Einsatz
Angler zieht leblosen Mann aus Wasser in NÖ: Tot
12.08.2025

Eltern verbrachten während Suche Nacht am Strand
Um 2.50 Uhr am Dienstagmorgen wich die Hoffnung schließlich tiefer Trauer, als der leblose Körper des Buben in etwa fünf Metern Tiefe von Tauchern entdeckt wurde. Er wurde mittels Sonar aufgespürt. Er wurde etwa 100 Meter von der Stelle entfernt gefunden, wo er zuletzt gesehen wurde. Die Eltern des jungen Unglücksopfers hatten die ganze Nacht am Strand verbracht, Angehörige standen ihnen zur Seite, wie das „Jesolo Magazin“ berichtete.

Die Bestürzung war auch in der Gemeinde Cavallino Treporti groß: Viele Menschen legten Blumen und Kerzen am Strand nieder. Wie sich das Unglück genau ereignete, ist noch unklar. Es wird angenommen, dass eine Strömung den Jungen ins offene Wasser zog. Die Polizei strengt weitere Ermittlungen an, Experten für Wassersicherheit sollen dabei eingebunden werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf