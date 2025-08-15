„Handel wird hier immer an den Pranger gestellt“

Nach den Wirtschaftskammer-Wahlen im März dieses Jahres übergab Anfang Mai Dieter Unterberger die Funktion des Obmannes für den Tiroler Handel an den Zillertaler Roman Eberharter. Er ist Geschäftsführer des gleichnamigen Bettenunternehmens. Etwas mehr als drei Monate nach „Amtsantritt“ traf die „Krone“ den „Neuen“ zu einem Gespräch.