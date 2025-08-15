Vorteilswelt
Schneller als gedacht

Dorf setzt Kultwirt ein Denkmal für die Ewigkeit

Burgenland
15.08.2025 09:00
Bürgermeister Ivan Grujic widmete der Gastro-Legende „Gegi“ den Straßennamen zur Erinnerung.
Bürgermeister Ivan Grujic widmete der Gastro-Legende „Gegi“ den Straßennamen zur Erinnerung.(Bild: Reinhard Judt)

Einen Monat vor der offiziellen Eröffnung begrüßen Natalia und Annabella Loci schon die ersten Gäste im neuen Dorfwirtshaus der burgenländischen Gemeinde Zagersdorf. Zum informellen Auftakt wartet Bürgermeister Ivan Grujic gleich mit einer Überraschung auf – einer Huldigung des legendären Gastro-Vorgängers.

Die Schank ist geputzt, das Weinsortiment eingekühlt, das Fassbier angeschlossen - es ist angerichtet! Das neu gebaute Dorfwirtshaus, das den Namen Vinifera (Weinrebe auf Lateinisch) trägt, öffnet bereits seine Pforten. „Die Arbeiten gingen zügig voran. Alles verlief nach Zeitplan“, freut sich Bürgermeister Ivan Grujic. Mit Charme werden ab sofort Natalia und Annabella Loci mit ihren Angehörigen das Lokal führen, laut Pachtvertrag vorerst fünf Jahre lang.

Adresse wird umbenannt
Dem Vorgänger setzt die Gemeinde ein Denkmal. Die Hauptstraße 34, die Adresse des legendären Wirts, der dort nicht nur das Zagersdorfer Kultgasthaus betrieben hatte, sondern auch daheim war, wird auf Gerhard-„Gegi“-Freiberger-Platz 1 umbenannt. 60 Jahre lang war „der Gegi“ ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.

Anerkennung für „Gegi“
Ob Hochzeiten, Bälle, Muttertage oder Oktoberfeste – unter seiner Patronanz wurde herzhaft gefeiert. Der Ruf seiner geselligen „Gegi-Session“-Partys eilte ihm weit voraus. „Mit dem geänderten Straßennamen wollen wir unseren ,Gegi’ würdigen, wie es sich gehört. Er und seine verstorbene Mutter waren immer für alle da, ob für unsere Vereine oder spontan für flexibel gestaltete Anlässe. Dieses Engagement hat sich höchste Anerkennung verdient“, lobt Ivan Grujic voller Respekt.

Offiziell wird das Gemeindegasthaus erst am Sonntag, 14. September, eröffnet. Nach der Heiligen Messe stehen dann ein Festakt und ein Frühschoppen mit dem Musikverein Siegendorf sowie Auftritte der Tamburizza Zagersdorf und melodiöse Unterhaltung mit Walter Kain auf dem Programm.

Burgenland
