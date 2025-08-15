Dorf setzt Kultwirt ein Denkmal für die Ewigkeit

Anerkennung für „Gegi“

Ob Hochzeiten, Bälle, Muttertage oder Oktoberfeste – unter seiner Patronanz wurde herzhaft gefeiert. Der Ruf seiner geselligen „Gegi-Session“-Partys eilte ihm weit voraus. „Mit dem geänderten Straßennamen wollen wir unseren ,Gegi’ würdigen, wie es sich gehört. Er und seine verstorbene Mutter waren immer für alle da, ob für unsere Vereine oder spontan für flexibel gestaltete Anlässe. Dieses Engagement hat sich höchste Anerkennung verdient“, lobt Ivan Grujic voller Respekt.