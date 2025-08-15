Weltweites Abkommen gegen Plastikmüll gescheitert

Der Fachverband der Chemischen Industrie (FCIO) bedauert das Scheitern der Verhandlungen als „verpasste historische Chance“.

Der Auftrag, den die UN-Länder sich selbst 2022 gegeben hatten, war eigentlich klar: Im Mandat heißt es, der rechtsverbindliche Vertrag soll den ganzen Lebenszyklus des Plastiks umfassen, von der Produktion über das Design bis zur Entsorgung.