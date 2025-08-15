Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

50 Millionen Euro

Salzburger Immobilienanzeige gibt viele Rätsel auf

Salzburg
15.08.2025 08:00
Die Bilder in der Immobilienanzeige sind keine echten Fotos.
Die Bilder in der Immobilienanzeige sind keine echten Fotos.(Bild: Screenshot, Krone KREATIV)

Auf einem Immobilienportal im Internet wird ein Schloss in Salzburg angeboten. Was steckt hinter dem Inserat? Handelt es sich nur um ein Luftschloss? 

0 Kommentare

Wer in Salzburg eine Immobilie sucht, ist hohe Preise gewöhnt. Aber 50 Millionen Euro sind dann selbst für Salzburger Verhältnisse ein bisschen viel. Das ist der Preis, mit dem eine Immobilie auf dem Portal „immobilienscout24.at“ unter der Stadt gelistet ist.

Als „Rarität und Luxus pur“ wird auf Immoscout ein „liebevoll kernsaniertes Schloss mit Luxus-Spa und größtmöglicher Privatsphäre“ beworben. 19 Zimmer, dazu ein Grundstück mit rund zehn Hektar heißt es in dem Online-Inserat. Schlösser finden sich in Salzburg, doch um welches handelt es sich konkret?

Die Anzeige zeigt keine Bilder, auch sonst sind die Infos äußerst spärlich – aus Diskretionsgründen, wie es heißt. Diese gebe es nur nach einem Bonitätsnachweis. Ausgeschrieben ist die Immobilie von der Alpha Immobilien Group mit Sitz in Aalen in Deutschland.

Lesen Sie auch:
Der Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz legte für diese Immobilie 28,5 Millionen Euro auf den Tisch.
Salzburger Immobilie
Mateschitz-Kauf teuerster Deal im Bundesland
26.05.2025
Häuser und Wohnungen:
Immo-Preise explodieren – hier ist es noch günstig
05.08.2025
Bundesweiter Vergleich
Immobilien-Deals in Salzburg weiter im Spitzenfeld
04.10.2024

Die Maklerin möchte der „Krone“ auf Rückfrage nicht mitteilen, um welche Immobilie es sich handelt. Man kann es zumindest ungewöhnlich finden, dass ein Maklerbüro, das ein altes Bauernhaus für 143.000 Euro in Baden-Württemberg verkauft, auch eine 50-Millionen-Immobilie im Portfolio hat.

Branchenkenner wundern sich 
Branchenkenner wundern sich, dass so ein Schloss ganz profan auf Immoscout ausgeschrieben wird. Aus Immobilienkreisen heißt es, dass man bei solchen Objekten eigentlich anders vorgehe und einen vermögenden Kundenkreis direkt anspreche.

Gerüchteweise handelt es sich um Gut Schwarzenbach in St. Wolfgang – also nicht in der Stadt Salzburg. Es war bereits vor drei Jahren für 44 Millionen Euro ausgeschrieben, die „Krone“ berichtete. Es gehörte einer zypriotischen Firma. Damals galt die Immobilie als zu teuer bewertet. 

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
140.420 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
114.485 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Wien
Installateur im Krankenstand auf Heimaturlaub
110.266 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Krankenstand darf der Installateur offiziell in seine Heimat Mazedonien reisen.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1725 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1538 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
967 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf