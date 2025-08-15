Salzburger Immobilienanzeige gibt viele Rätsel auf

Auf einem Immobilienportal im Internet wird ein Schloss in Salzburg angeboten. Was steckt hinter dem Inserat? Handelt es sich nur um ein Luftschloss?
Wer in Salzburg eine Immobilie sucht, ist hohe Preise gewöhnt. Aber 50 Millionen Euro sind dann selbst für Salzburger Verhältnisse ein bisschen viel. Das ist der Preis, mit dem eine Immobilie auf dem Portal „immobilienscout24.at“ unter der Stadt gelistet ist.
Als „Rarität und Luxus pur“ wird auf Immoscout ein „liebevoll kernsaniertes Schloss mit Luxus-Spa und größtmöglicher Privatsphäre“ beworben. 19 Zimmer, dazu ein Grundstück mit rund zehn Hektar heißt es in dem Online-Inserat. Schlösser finden sich in Salzburg, doch um welches handelt es sich konkret?
Die Anzeige zeigt keine Bilder, auch sonst sind die Infos äußerst spärlich – aus Diskretionsgründen, wie es heißt. Diese gebe es nur nach einem Bonitätsnachweis. Ausgeschrieben ist die Immobilie von der Alpha Immobilien Group mit Sitz in Aalen in Deutschland.
Die Maklerin möchte der „Krone“ auf Rückfrage nicht mitteilen, um welche Immobilie es sich handelt. Man kann es zumindest ungewöhnlich finden, dass ein Maklerbüro, das ein altes Bauernhaus für 143.000 Euro in Baden-Württemberg verkauft, auch eine 50-Millionen-Immobilie im Portfolio hat.
Branchenkenner wundern sich
Branchenkenner wundern sich, dass so ein Schloss ganz profan auf Immoscout ausgeschrieben wird. Aus Immobilienkreisen heißt es, dass man bei solchen Objekten eigentlich anders vorgehe und einen vermögenden Kundenkreis direkt anspreche.
Gerüchteweise handelt es sich um Gut Schwarzenbach in St. Wolfgang – also nicht in der Stadt Salzburg. Es war bereits vor drei Jahren für 44 Millionen Euro ausgeschrieben, die „Krone“ berichtete. Es gehörte einer zypriotischen Firma. Damals galt die Immobilie als zu teuer bewertet.
