Trump: „Ich glaube, Putin wird einen Deal machen“

Der russische Präsident Wladimir Putin bekräftigte ebenfalls seine Zuversicht. Die „aufrichtigen“ US-Bemühungen könnten langfristige Bedingungen für Frieden in Europa und der Welt insgesamt schaffen, „wenn wir in den nächsten Phasen zu Vereinbarungen im Bereich der Kontrolle der strategischen Offensivwaffen übergehen“, sagte Putin. Damit sind interkontinentale Atomwaffen gemeint. Dieser Bereich ist zwischen Russland und den Vereinigten Staaten nicht mehr geregelt, da Verträge ausgelaufen sind oder aufgekündigt wurden.