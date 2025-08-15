100 Tage Papst Leo XIV: Lenker mit ruhiger Hand

Bedächtig. Seriös. Überlegt. Konsensorient. Die ersten Monate des neuen Papstes Leo XIV. verliefen auffallend still. Sich an den augustinischen Prinzipien von Einheit, Zuhören, Gemeinschaft und Zusammenarbeit orientierend, leitet der 69-Jährige die Weltkirche mit ruhiger Hand. Spektakuläre Schlagzeilen außerhalb der katholischen Hemisphäre lieferte der US-Amerikaner aus Chicago bisher keine.