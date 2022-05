Japanische Eisenbahn testet gewaltigen Roboter

Roboter kann verschiedene Werkzeuge nutzen

Tatsächlich sieht die Maschine aus wie ein an einem Kran befestigter Mech - inklusive einer Art Torso, Armen und Händen. Die Greifwerkzeuge des Roboters können mit unterschiedlichen Werkzeugen bestückt werden und schwere Ersatzteile in Position bringen, wird im Video vorgeführt. Auch eine Spezialbürste zur Reinigung der Stromleitungen ist an Bord.