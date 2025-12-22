Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Nvidia-Rivale

KI-Chip-Hoffnung Cerebras bereitet Börsengang vor

Digital
22.12.2025 09:31
Cerebras hatte einen früheren Anlauf für einen Börsengang im Oktober 2025 zurückgezogen.
Cerebras hatte einen früheren Anlauf für einen Börsengang im Oktober 2025 zurückgezogen.(Bild: fadi (computergeneriert))

Der KI-Chip-Hersteller Cerebras nimmt Insidern zufolge erneut Anlauf zu einem Börsengang in den USA. Das Unternehmen bereite die Einreichung der Unterlagen für möglicherweise bereits nächste Woche vor, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Börsengang des Nvidia-Konkurrenten sei für das zweite Quartal 2026 geplant.

0 Kommentare

In dem neuen Antrag werde der Technologiekonzern G42 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) nicht mehr als Investor erwähnt, sagte einer der Insider. Die Beteiligung ‌von G42 hatte in der Vergangenheit zu einer Verzögerung des Börsengangs geführt, da die US-Behörden eine Sicherheitsüberprüfung vornahmen. ‌Cerebras lehnte eine Stellungnahme ab. G42 war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Cerebras hatte einen früheren Anlauf für einen Börsengang im Oktober 2025 zurückgezogen. Zuvor hatte die US-Behörde für die Prüfung ausländischer Investitionen (CFIUS) die Beteiligung von G42 wegen Sicherheitsbedenken geprüft. Washington befürchtete, dass über Unternehmen aus dem Nahen Osten fortschrittliche US-Technologie nach China gelangen könnte.

Lesen Sie auch:
Nvidia-CEO Jensen Huang
Nach Trump-Freigabe
China will Import von Nvidias KI-Chip begrenzen
10.12.2025
Krone Plus Logo
„Gamechanger“ NPU
KI-Industrie auf der Jagd nach perfektem Hirn-Chip
03.01.2024
Nach Zickzack-Kurs
Trump lässt Nvidia KI-Chips nach China verkaufen
09.12.2025

Cerebras hatte dann Anfang des Jahres die Genehmigung durch CFIUS bekanntgegeben. G42 war nicht nur Minderheitsinvestor, sondern ​früheren Angaben zufolge auch der größte Kunde von Cerebras. Im Jahr 2023 entfielen auf den Konzern aus Abu ​Dhabi 83 Prozent des Umsatzes des US-Unternehmens. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen ist für seine besonders großen Chips bekannt, die für das Training von KI-Modellen entwickelt wurden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nutzer, vor allem registrierte, erzeugen beim Besuch von Schmuddel-Websites eine Menge Daten – ...
Krone Plus Logo
Dienstleister geknackt
Wie Hacker die weltgrößte Porno-Website erpressen
Krone Plus Logo
„Keiner fragte danach“
Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren
Im 007-Videospiel
Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Krone Plus Logo
Matrix10 Ultra im Test
Neuer Dreame-Wischroboter wechselt den Mopp selber
Screenshot aus „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“
Kommen 2026 und 2027
Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
138.995 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
115.529 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
98.252 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Digital
Umfrage zeigt:
Gebraucht-Smartphones als Geschenk kein Tabu mehr!
Marktmacht missbraucht
Italien brummt Apple 98,6 Mio. Euro Strafe auf!
22,5 Mrd. von Softbank
Japanische Milliardenwette auf OpenAI wird konkret
Neuer Nvidia-Rivale
KI-Chip-Hoffnung Cerebras bereitet Börsengang vor
Signa, Karstadt & Co
Signa-Markenrechte und Domains werden versteigert

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf