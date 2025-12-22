KI-Chip-Hoffnung Cerebras bereitet Börsengang vor

Cerebras hatte dann Anfang des Jahres die Genehmigung durch CFIUS bekanntgegeben. G42 war nicht nur Minderheitsinvestor, sondern ​früheren Angaben zufolge auch der größte Kunde von Cerebras. Im Jahr 2023 entfielen auf den Konzern aus Abu ​Dhabi 83 Prozent des Umsatzes des US-Unternehmens. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen ist für seine besonders großen Chips bekannt, die für das Training von KI-Modellen entwickelt wurden.