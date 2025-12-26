Vorteilswelt
„Krone“-Motor-Podcast

Smart #5 Brabus: Was ihn so überraschend macht

Motor
26.12.2025 06:10
(Bild: Stephan Schätzl)

Smart – da denkt man an einen Stadtfloh für zwei, kaum länger als 2,50 Meter. Und steht plötzlich vor einem 4,70 Meter langen, 1,92 Meter breiten Elektro-Brocken. Willkommen beim neuen Smart #5, konkret bei der Brabus-Version mit 646 PS. Die bietet jede Menge Überraschungen, positiv wie negativ. Welche das sind, klärt dieser Podcast.

Der Podcast direkt aus dem Cockpit, jeden zweiten Mittwoch im Monat neu.

Holen Sie sich gratis Ihr „Schätzl am Steuer“-Podcast-Abo überall da, wo es Podcasts gibt, und versäumen Sie keine Episode mehr! 

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
