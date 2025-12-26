Smart #5 Brabus: Was ihn so überraschend macht

Smart – da denkt man an einen Stadtfloh für zwei, kaum länger als 2,50 Meter. Und steht plötzlich vor einem 4,70 Meter langen, 1,92 Meter breiten Elektro-Brocken. Willkommen beim neuen Smart #5, konkret bei der Brabus-Version mit 646 PS. Die bietet jede Menge Überraschungen, positiv wie negativ. Welche das sind, klärt dieser Podcast.