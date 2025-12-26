Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Legionär im Interview

ÖFB-Ass träumt von WM: „Will Rangnick überzeugen!“

Deutsche Bundesliga
26.12.2025 06:55
Mathias Honsak (links) will mit dem ÖFB-Team zur WM 2026 fahren!
Mathias Honsak (links) will mit dem ÖFB-Team zur WM 2026 fahren!(Bild: GEPA)

Sein Debüt für das österreichische Fußball-Nationalteam hat Mathias Honsak in diesem Jahr in der WM-Qualifikation gegen San Marino gegeben. „Ein unbeschreibliches Gefühl“, wie er im „Sportkrone.at“-Interview verrät. Nun will er Teamchef Ralf Rangnick davon überzeugen, dass er es verdient, im WM-Kader zu stehen. Dafür will er in Deutschland mit Heidenheim erneut überraschen.

0 Kommentare

„Sportkrone.at“: Mathias, mit Heidenheim haben Sie vergangene Saison ein dramatisches Playoff gegen den Abstieg erlebt. Sie selbst wurden zu einem der Helden. Welche Emotionen löst das heute noch aus?
Mathias Honsak: Das waren zwei sehr dramatische Playoff-Spiele, die ich so zuvor noch nie erlebt habe, da es meine ersten Relegationsspiele waren. Ich bin sehr froh, dass sie positiv für uns ausgegangen sind. Rückblickend kann ich heute mit einem breiten Grinsen darauf schauen. In solchen Spielen hat der Bundesligist meist mehr zu verlieren als der Zweitligist, das macht sie so besonders. Nach diesen Spielen ist sehr viele Druck abgefallen, der sich über Wochen zuvor aufgebaut hatte.

In dieser Saison gab es einen holprigen Start. Für viele ist Heidenheim ein Top-Abstiegskandidat, und doch scheint das Team immer besser in Fahrt zu kommen. Warum darf man Heidenheim nie abschreiben?
Den Saisonstart hätten wir uns natürlich alle besser vorgestellt. Trotzdem haben wir die Situation angenommen und gelernt damit umzugehen, auch wenn es ein paar Spiele gedauert hat, bis wir wieder gepunktet haben. In den letzten drei Partien vor dem Spiel gegen den FC Bayern haben wir sechs von neun möglichen Punkten geholt. Das Spiel gegen St. Pauli tut zwar immer noch etwas weh, aber unser Blick geht klar nach vorne. Viele haben Heidenheim schon vor der Saison als sicheren Abstiegskandidaten Nummer eins abgestempelt. Das dürfen sie gerne tun. Wir als Mannschaft wissen, was wir können und wie wir die Saison angehen wollen. Wir werden es ihnen zeigen und vielleicht spielen wir uns still und heimlich bis zum Ende an der ein oder anderen Mannschaft vorbei.

Frank Schmidt trainiert die Heidenheimer seit September 2007!
Frank Schmidt trainiert die Heidenheimer seit September 2007!(Bild: AFP/APA/THOMAS KIENZLE)

Ihr Trainer Frank Schmidt ist schon jetzt eine Legende. Wie sieht Ihr Verhältnis zu ihm aus und wie kann man sich ihn hinter den Kulissen vorstellen?
Frank Schmidt ist in meinen Augen eine absolute FCH-Legende. Wer schon so lange bei einem Verein tätig ist und solche Erfolge vorweisen kann – in der vergangenen Saison sogar mit der Teilnahme an der Conference League – verdient Anerkennung und die bekommt er auch in Heidenheim. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Außerhalb des Platzes ist er ein netter, höflicher und freundlicher Mensch. Natürlich ist er ein sehr ehrgeiziger Typ, aber auch ein Familienmensch. Er hat immer ein offenes Ohr für uns Spieler und man kann mit ihm über alles reden. Durch seine Lebenserfahrung kann er dir selbstverständlich auch den ein oder anderen Rat mitgeben.

Im ÖFB-Dress erlebten Sie Ihr Debüt in der WM-Qualifikation gegen San Marino. Was war das für ein Gefühl?
Das erste Mal für mein eigenes Land Österreich aufzulaufen, war ein unbeschreibliches Gefühl. Dieser Moment wird immer in meinen Erinnerungen bleiben. Ich bin unglaublich stolz, gleich von Beginn an über 90 Minuten gespielt zu haben.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi wartet also auf Marko Arnautovic und Co.
In WM-Gruppe J
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
05.12.2025
ÖFB-Kicker motiviert
„Freuen uns alle riesig auf das Duell mit Messi!“
07.12.2025

Österreich ist seit 1998 erstmals wieder bei einer Fußball-WM und dann spielt man gleich gegen den Titelverteidiger. Wie bewerten Sie die Österreich-Gruppe? Und was ist dem Team generell zuzutrauen?
Dass wir uns für die WM qualifiziert haben nächstes Jahr, ist natürlich ein Riesenerfolg für das Land und für den österreichischen Fußball. Wieder bei einem so großen Turnier dabei zu sein, ist sensationell. Die Gruppe kann sich sehen lassen, vor allem mit Argentinien als Titelverteidiger mit Topstars und Topspielern. Sie sind sicher der Favorit auf den Gruppensieg. Aber auch die Spiele gegen Algerien und Jordanien werden wir sehr ernst nehmen. Das sind Gegner, gegen die man nicht so häufig spielt. Wir werden hochmotiviert in das Turnier gehen und dann sehen, wofür es am Ende reicht.

Wie überzeugen Sie Teamchef Ralf Rangnick davon, Teil des WM-Kaders zu sein?
Ich versuche den Teamchef mit guten Leistungen auf dem Platz zu überzeugen. Dazu zählt für mich, als Offensivspieler im Spiel Assists zu machen, Tore zu schießen und gute Leistungen abzurufen – und das Woche für Woche. So möchte ich mich wieder auf den Radar des Teamchefs spielen.

Porträt von David Hofer
David Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
233.200 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
114.298 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
108.385 mal gelesen
Mehr Deutsche Bundesliga
Legionär im Interview
ÖFB-Ass träumt von WM: „Will Rangnick überzeugen!“
Bis Saisonende
Augsburg trifft überraschende Trainer-Entscheidung
Krone Plus Logo
Christoph Freund
„Laimer hat mich im Herbst sehr beeindruckt“
Am Christkindlmarkt
Star-Trainer zu Besuch bei guten Freunden
Kompany besorgt:
„Adventkalender mit lauter schlechten Nachrichten“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf