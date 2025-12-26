ÖFB-Ass träumt von WM: „Will Rangnick überzeugen!“

In dieser Saison gab es einen holprigen Start. Für viele ist Heidenheim ein Top-Abstiegskandidat, und doch scheint das Team immer besser in Fahrt zu kommen. Warum darf man Heidenheim nie abschreiben?

Den Saisonstart hätten wir uns natürlich alle besser vorgestellt. Trotzdem haben wir die Situation angenommen und gelernt damit umzugehen, auch wenn es ein paar Spiele gedauert hat, bis wir wieder gepunktet haben. In den letzten drei Partien vor dem Spiel gegen den FC Bayern haben wir sechs von neun möglichen Punkten geholt. Das Spiel gegen St. Pauli tut zwar immer noch etwas weh, aber unser Blick geht klar nach vorne. Viele haben Heidenheim schon vor der Saison als sicheren Abstiegskandidaten Nummer eins abgestempelt. Das dürfen sie gerne tun. Wir als Mannschaft wissen, was wir können und wie wir die Saison angehen wollen. Wir werden es ihnen zeigen und vielleicht spielen wir uns still und heimlich bis zum Ende an der ein oder anderen Mannschaft vorbei.