Dieser Roboter schreit und zappelt wie ein Kind

Er schreit, zappelt und speichelt wie ein echtes Kind, empfindet im Gegensatz zu diesem aber keine Schmerzen - der humanoide Roboter „Pedia_Roid“ eignet sich damit perfekt als Übungsobjekt für angehende Zahnärzte in Japan. Erstmals mussten dort nun Studenten in Abschlussprüfungen ihr Können an dem Roboter unter Beweis stellen.