Ein Fest für den Mist: Wie viel wir wegwerfen

Egal, ob nun wild aufgerissen oder vorsichtig geöffnet – der Großteil der Geschenkpapiere landet zu Weihnachten im Müll. Ein alljährlich zu beobachtender Vorgang, wenn ab 25. Dezember die Papiercontainer im Land überquellen. Weihnachten ist halt immer auch ein wenig das „Fest für den Mist“. Nicht nur Verpackungsmaterial wird entsorgt. Auch die gerade noch schön geschmückten Christbäume landen – so teuer sie auch waren – schnell auf den Sammelplätzen, meist aber neben den Containern.