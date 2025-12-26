Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schmutziges Geheimnis

Ein Fest für den Mist: Wie viel wir wegwerfen

Österreich
26.12.2025 06:00
Bäumchen neben voller Tonne: Ein Anblick, der ab heute immer häufiger wird.
Bäumchen neben voller Tonne: Ein Anblick, der ab heute immer häufiger wird.(Bild: GreenJournal)

Die Geschenke, der Christbaum, das Familienessen – zu Weihnachten und Silvester fallen enorme Mengen mehr Müll an. Was wir beachten und wie wir Mist vermeiden können. 

0 Kommentare

Egal, ob nun wild aufgerissen oder vorsichtig geöffnet – der Großteil der Geschenkpapiere landet zu Weihnachten im Müll. Ein alljährlich zu beobachtender Vorgang, wenn ab 25. Dezember die Papiercontainer im Land überquellen. Weihnachten ist halt immer auch ein wenig das „Fest für den Mist“. Nicht nur Verpackungsmaterial wird entsorgt. Auch die gerade noch schön geschmückten Christbäume landen – so teuer sie auch waren – schnell auf den Sammelplätzen, meist aber neben den Containern.

So viele Tonnen muss die Müllabfuhr extra holen
Aber wie viel schmeißen wir um Weihnachten und Neujahr weg? Eine berechtigte Frage, wirft man einen Blick auf die Müllberge in den Innenhöfen und Misthäuschen zwischen Bregenz und Eisenstadt. Zu viel, lautet die wenig überraschende und traurige Antwort.

(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ | stock.adobe.com)

Die „Krone“ fragte bei Greenpeace nach aktuellen Zahlen, die schockieren: Jahr für Jahr landen 4,45 Millionen Tonnen Abfall im Müll. Im Schnitt sind das täglich 12.000 Tonnen. Zu Weihnachten und Silvester steigt das nochmals um zehn bis 20 Prozent an. Die Müllabfuhren müssen demnach in ganz Österreich zwischen 24. Dezember und 1. Jänner 34.000 Müllcontainer mehr leeren als im Schnitt.

Was werfen wir weg? 
16 Prozent unseres Hausmülls bestehen (aufs ganze Jahr gesehen) aus Lebensmittelabfällen. Laut „Land schafft Leben“ sind es 1,1 Millionen Tonnen pro Jahr, rund 75 Kilo pro Kopf. Bedenkt man, wie viele Familien sich an den Feiertagen zum Essen treffen, können in der schönsten Zeit des Jahres noch einmal zehn Prozent dazugerechnet werden. Mindestens eine Mahlzeit pro Kopf wird mehr entsorgt.

Gezielt einkaufen, Lebensmittel richtig lagern, schauen und riechen trotz abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Reste verwerten zahlt sich aus.

Viel zu viele der Packerln werden wieder vernichtet
Was das Fest erst so richtig zum „Mistfest“ werden lässt, sind die Geschenke. Über nicht jedes freut man sich, 20 Prozent der heuer georderten Pakete werden wohl zurückgeschickt. Das sind 60 Millionen Packerln – 1,4 Millionen der prall mit neuer Kleidung und Elektronik befüllten Pakete werden vom Online-Händler nicht mehr zurückgenommen und vernichtet.

Auch unsere Bäume machen viel Mist
Wieder werden 2,8 Millionen Christbäume aufgestellt und nach wenigen Tagen oder Wochen weggeworfen. Der Kremser (NÖ) Entsorgungsbetrieb Brantner weiß, wie man Weihnachtsmüll richtig entsorgt. Geschenkpapier gehört zum Altpapier, foliertes Papier in den Restmüll.

Lesen Sie auch:
Ein Freiwilliger beim Müllsammeln Ende November. 
Müll sammeln
Helfende Hände für Weihnachtsputz gesucht
04.12.2025
Schattenseite
Müllberge wachsen zu den Feiertagen in den Himmel
25.12.2024

Geschenkboxen aus Karton sollten mehrfach verwendet werden. Styropor und Luftpolsterfolie gehören ebenso in den gelben Sack wie Geschenkbänder aus Kunststoff. Jene aus Stoff dürfen in den Restmüll, ebenso die Lichterketten – jedoch ohne den zuvor entfernten Akku!

Während Christbäume zu den Sammelstellen gehören, dürfen der Adventkranz und Zapfen in den Biomüll, Kerzen und Steckschwämme in den Restmüll. Essensreste bitte in den Biomüll, nur Fleischreste wandern in den Restmüll. Dann ist es für die Entsorger leichter, unseren Weihnachtsmist wieder in den Kreislauf zu bringen.

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
233.200 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
114.298 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
108.385 mal gelesen
Mehr Österreich
Noch vor Bosniern
Rot-Weiß-Rot-Karte wird von Chinesen dominiert
Krone Plus Logo
„Wenn Sie wüssten ...“
Sollte man ein Paar Socken mehr als einmal tragen?
Krone Plus Logo
Pyro, Waffen, Geld
Illegale Einfuhren: So werden Sie zum Verbrecher
Schmutziges Geheimnis
Ein Fest für den Mist: Wie viel wir wegwerfen
Drama am Christtag
Salzburgerin stürzt in deutschem Gebirge ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf